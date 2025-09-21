■東京2025世界陸上競技選手権大会（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子4×100mリレーの選手紹介で、リレー侍が人気漫画アニメ「ワンピース」の主人公・ルフィのギア変化のパフォーマンスで、国立競技場を沸かせた。1走の小池祐貴（30、住友電工）が、地面に腕を突き立て“ギア2”のポーズを決めると、2走の胗田大輝（22、東洋大学）も親指を膨らませ“ギア3”。3走・桐生祥秀（2