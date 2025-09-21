女子4×100mリレーでは前回覇者のアメリカが41秒75で金メダルを獲得。22年のオレゴン大会から3連覇を達成した。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手決勝のレースは今大会100mと200mの2冠を達成しているM.ジェファーソン ウッデン（24）をはじめ、23年ブダペスト大会の100m金メダリスト、S.リチャードソン（25、アメリカ）らが名を連ねた。レースはスタートから1走のジェファーソン ウッデンが快足を飛ばした。