女性誌「ハルメク」などを発行する株式会社ハルメクホールディングスの、ハルメク 生きかた上手研究所は、同社モニターの55〜79歳の女性を対象に「お金に関する意識・実態調査」を実施し、そのアンケート結果を発表しました。お金の使い方への満足度は低下この調査では、各項目の満足度について7段階の選択肢で質問しており、そのうち満足の傾向にある回答を合計した数値を満足度としています。「お金の使い方」の満足度については