機嫌が悪い人と対面でコミュニケーションをとる必要があるとき、八つ当たりされる恐れもあり、どうしたらいいのかと困るものですよね。そんなとき、どんな対処法があるのでしょうか。相手との距離感や立場によっても変わってくるので、「会社の上司」「家族・パートナー（恋人）」「友人」別に紹介します。前提：相手の機嫌が悪いときは、「放っておく」のが一番まず、前提としてお伝えしたいことは、「大人になったら、自分の機嫌