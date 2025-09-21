◆陸上世界選手権（21日、東京・国立競技場）男子400メートルリレーの決勝が行われ、38秒07で全体5位だった予選と同じメンバーで挑んだ4レーンの日本（小池祐貴、胗田大輝、桐生祥秀、鵜澤飛羽）は３８秒３５で６位となり2019年ドーハ大会以来、3大会ぶりのメダルはならなかった。日本の今大会のメダルは男子35キロ競歩の勝木隼人（自衛隊）＝福岡県大野城市出身、女子20キロ競歩の藤井菜々子（エディオン）＝福岡県