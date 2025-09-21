◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）女子走り高跳び決勝で、世界記録保持者のヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）が、１メートル９７の記録にとどまり、銅メダルが確定。連覇を逃した。２メートルの１度目を失敗し、そのままパス。２メートル２は２度続けて失敗した時点で、連覇の夢が絶たれた。金メダルはオリスラガース（オーストラリア）、銀メダルはジョジク（ポーランド）。昨年７月に２メートル１０の世界記録を３