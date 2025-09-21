１９日に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー（８３）が２１日、東京・台東区の浅草演芸ホールの寄席に出演した。パー子とともに夫婦そろって元気な姿で楽屋入りし、出番後には夫婦そろって取材に応じた。ぺーは改めて火災当日について「１９日に私が三平師匠の法事に出席していたら消防署から『今パー子さんの家が燃えてます』と電話があったときは一瞬どっきりかなと思った。いまだにどっきりだと」