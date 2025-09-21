３４年ぶりに東京で開催された世界陸上が最終日を迎えた。最終日もイブニングセッションはチケットが完売し、今大会最多の５万８７２３人が来場。大雨による中断のアクシデントもあったが大きな声援が送られた。９日間の総入場者数は６１万９２８８人だった。無観客開催だった２１年東京五輪・パラリンピック以来となる大規模な国際大会となった日本での世界陸上開催は、２００７年大阪大会以来３度目。前回１９９７年は５８万