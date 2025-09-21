Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramにて、timeleszの菊池風磨とグレースーツでキメる凛々しい2ショット写真を公開した。 写真＆動画：秋を感じさせる、グレースーツでキメる菊池風磨＆渡辺翔太 ■親友“ふまなべ”がテレビでのMC初タッグ 渡辺は「MCふまなべ」というひと言とともに、菊池風磨との2ショット写真を投稿。 これは本日放送された新トークバラエティ『ネツダン』（日本テレビ）で