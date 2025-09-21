ステージからのスポットが強烈な光を客席に放つ中、そのステージ上にシルエット状で姿を現わしたのはハルカミライ。直後、橋本 学（Vo）はフロアに降り、観客と同じ目線になって、こう叫んだ。「サンキュー、G-FREAK FACTORY！今日は自由にやるぞ。やろうぜー！」そのままフロアのフェンスに立ち上がって「君にしか」を歌い出した。さらに曲が続く中で関大地（G）もフロアに降り、フェンスに片足を乗っけてギターを弾きまくる。