19日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の福岡ギラソールが、2025-26シーズンの契約選手をクラブ公式サイトで発表した。 今シーズンより新たにVリーグ女子へと参戦する福岡ギラソールの所属選手は合計で14名。キャプテンはアウトサイドヒッターの髙山侑花が務める。 所属選手14名は以下の通りコメントを発表している。 ⬛︎ 2：矢山美沙「全力で勝利を