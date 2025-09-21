20日、モスクワで会談した日本財団の笹川陽平名誉会長（右）とロシア正教会のキリル総主教（日本財団提供・共同）【モスクワ共同】日本財団の笹川陽平名誉会長が21日、モスクワ市内で記者会見し、20日にロシア正教会の最高位キリル総主教と会談したと明らかにした。笹川氏は会談で、宗教の役割は平和の追求であるとし、宗教間対話の強化を訴えた。総主教はウクライナとの宗教間対話に向けて努力していると応じたという。会談は