【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】ブチ切れながらベンチに戻る一部始終ジャイアンツの新人・ギルバートが見せた感情表現が話題となった。ジャイアンツが4ー2と2点リードで迎えた4回表、「9番・ライト」のギルバートが、先頭打者としてこの試合で2度目の打席に入った。1打席目では押し出しのフォアボールを選んだギルバートだったが、この打席では2球で簡単に追い込まれてし