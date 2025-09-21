陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、国立競技場で大会最終種目となる男子４００メートルリレーの決勝が行われ、前日の予選と同じメンバーの日本（小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽）は３８秒３５で６位。前回ブダペスト大会の５位に続いて２大会連続で入賞したが、銅メダルだった１９年のドーハ大会以来、３大会ぶりのメダル獲得はならなかった。アメリカが３７秒２９で連覇を果たし、２位カナダ、３位オランダだ