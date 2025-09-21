◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）今大会の大トリとなる男子４００メートルリレー決勝で、小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）の日本は３８秒３５で６位に入り、３大会ぶりのメダルを逃した。五輪は０８年北京大会、１６年リオ大会で銀メダルを手にし、世界陸上でも１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得とお家芸とまで言われたが、その後は２