東京世界陸上最終日陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。今大会の総入場者数は61万9288人と場内で発表され、「日本陸上競技における過去最高」とアナウンスされた。34年ぶりの東京開催となった今大会はチケット完売が続出し、大きな盛り上がりに。最後の週末も、モーニングセッションとイブニングセッションの2部制で行われた。この日は男子400メートルリレー決勝などが行われ、観客は満員に。イブ