東京世界陸上最終日陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×100メートルリレー決勝で、日本は38秒35で6位。3大会ぶりのメダルに届かなかった。37秒29の米国が金メダルを獲得した。20日の予選は小池祐貴─柳田大輝─桐生祥秀─鵜澤飛羽の布陣で臨み、2組3着の38秒07。運命の決勝も同じメンバーに託された。3大会ぶりのメダルを狙ったリレー侍。スタート前、4人全員が人気アニメ「ワンピース」の