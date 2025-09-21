Mireiはあの日、この言葉に救われた！-第9話- 葬送のフリーレン編 私は手紙が好きだ。 小学校のときのお手紙交換や応援してくれているファンのみんなに貰ったものまで、私の部屋には今まで貰ったたくさんの手紙が保管してある。 好きな理由はいろいろあるけど、1番は残るから。 消えないもの、形として存在するものは安心する。 今はSNS社会、ネットでの交流が主流な世界だ。 その中でかけてもらった嬉しい言葉は全