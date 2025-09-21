◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ関学大41―17近大（2025年9月21日神戸ユニバー競技場）ディフェンスのビッグプレーが勝利を引き寄せた。前半を14―14で折り返し、FGで3点リードを許した第3Q8分過ぎ。勢いに乗る近大QB小林洋也（3年）のロングパスに、関学大DB伊東利晃（3年）が反応する。相手WRと左サイドを並走し、一瞬早く体を反転させ、ボールをもぎ取った。この試合2本目のインターセプト。流れが完全に変