「ウエスタン、広島５−５中日」（２１日、由宇球場）由宇球場での今季、ウエスタン最終戦が行われ、１０００人を超えるファンが足を運んだ。広島がベテラン勢が活躍を見せた。「３番・遊撃」で出場した田中は５打数３安打２打点の大暴れ。初回、三浦から一塁線を破る先制の適時二塁打を放と、四回には根尾から中前適時打。「（由宇での今季）最終戦ということもあってしっかりとした姿を見せようと思っていた。結果で示せた