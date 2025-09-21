自民党の総裁選を巡り、国民民主党の玉木代表は21日、新総裁は「野党との調整が最初の仕事だ」と述べるとともに、選挙中に交渉や調整が行われる可能性もあるとの見方を示した。富山市で街頭演説を行った玉木氏は、翌日に公示される自民総裁選に言及し、与党が過半数を割っていることから「仮に総裁に選ばれたとしても、そのまま首相ということではない」と指摘した。そして、来月4日に新総裁が決定した後、「我が党を含めた野党と