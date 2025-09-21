「かかりつけ医」と聞くと、「一人の医師だけにずっと診てもらう」というイメージがあるかもしれません。もちろん、信頼できる医師を見つけることは大切ですが、現代の子育てにおいては、1つのクリニックに縛られる必要はありません。都心部では、日曜・祝日や夜間も診療する365日型の小児科クリニックも増加しています。このため、日々の健康管理はメインの先生に、夜間や休日の急な発熱などは別のクリニックに診てもらうというよ