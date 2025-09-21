長野風花と清水梨紗が所属するリヴァプール女子チームは、20日に元監督であるマット・ビアードが47歳で亡くなったと訃報を伝えた。同氏は2012〜2015、2021〜2025年と二度に渡ってリヴァプール女子チームを指揮した人物。2023年からリヴァプールでプレーしてきた長野を指導した指揮官でもある（清水は今夏に加入）。ビアードは今年2月にリヴァプールを退団すると、6月にバーンリー女子の監督に就任するも8月に辞任していた。彼の妻