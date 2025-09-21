中日、ロッテで通算53勝126セーブの牛島和彦氏（64）が元中日の小松辰雄氏（66）のYouTube「新小松辰雄の剛速球チャンネル」に出演。浪商時代のヤンチャ伝説の真相を明かした。今では大体大浪商と校名も変わって進学校となったが、牛島氏の在籍時は近隣の女子高の校則に「浪商と付き合ってはいけない」と明記されるほどの要注意校だったという。小松氏も「あの頃の浪商って言えば有名だからね」と笑った。牛島氏も「電車