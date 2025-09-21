19日に東京・赤羽の自宅マンションで火災が発声した、タレント林家ペー（83）が21日、東京・浅草演芸ホールの寄席に、焼け残ったピンクの衣装で出演した。主任を務める一門の林家たけ平に迷惑はかけられないと、19日の深夜に火災現場の自宅に衣装を取りに帰っていた。トリ前に登場したぺーは、開口一番「今、話題の男です」と笑わせて、「生まれてから50年、初めて火事に遭いました。うそです。僕じゃなく、パー子ですからね」と話