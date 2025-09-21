５年連続Ｂクラスが確定している中日だが、観客動員では新記録達成だ。中日は２１日の巨人戦（バンテリン）で今季のホームゲーム全試合（地方ゲーム２試合を含む７２試合）を終了。シーズン観客動員数は２５２万０８３２人で、１試合平均は３万５０１２人。これは２００５年にＮＰＢの観客数が実数発表となって以来の最多動員記録となった（これまでの最高記録は２００８年の２４２万７８０５人）。ドラゴンズは３＆４月（１