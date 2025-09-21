日産の新「コンパクトSUV」！2025年8月28日、日産は「ノート」の一部仕様向上にあわせて、カスタムカー「オーテッククロスオーバー」にも改良が加えられました。ノートは、都市部から郊外まで幅広いシーンで使われる日常の移動に適した大きさと、実用性の高さが特徴のコンパクトカーです。日産のコンパクトSUV！【画像】超カッコいい！ 日産「新“コンパクト”SUV」を画像で見る（55枚）2020年に登場したノートの現行モデル