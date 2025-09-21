21日午後、沼津市で建物火災があり、少なくとも3棟の住宅を焼き、60代の男性が軽いやけどをしました。消防や警察によりますと、21日午後4時前、沼津市我入道浜町で「木造2階建ての建物から黒煙が出ている」などと近隣住民から消防に通報がありました。火はおよそ４時間後に消し止められ、少なくとも住宅3棟を焼きました。この火事で60代の男性が軽いやけどをして病院に搬送されました。警察と消防は、火事の原因を詳しく調べていま