◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(21日、神宮球場)阪神の茨木秀俊投手がこの試合、3番手として6回のマウンドに上がりプロ初登板を飾りました。茨木投手は2022年にドラフト4位で阪神に入団。この日1軍昇格を果たすと、8点リードされた6回にプロ初登板となるマウンドに上がりました。茨木投手は雨が降る難しい状況のなか、先頭の伊藤琉偉選手に痛烈な三塁ゴロを打たれ、エラーで出塁を許します。続く古賀優大選手には四球を与え、