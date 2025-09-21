ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの全国8都市14公演をまわるアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』が21日、マリンメッセ福岡で開幕した。【写真】手を高く挙げ、ファンの声援に応えたGENERATIONS今回のツアーは、今年2月から6ヶ月連続でメンバーそれぞれが楽曲をプロデュース＆リリースした企画「PRODUCE 6IX COLORS」を軸に、ライブを6つのブロックに分けて構成。ブロック毎にメンバーが演出をト