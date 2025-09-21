21日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、2回目となる「女子300m走サバイバルレンチャン」を開催。前回大会で一躍ブレイクを果たしたプロレスラーの上谷沙弥は、涙でプロレス界への思いを口にした。【写真】みんながいたから頑張れた！上谷沙弥、大粒の涙で感動シーン事前のVTRでは「プロレスが大好きなので。もっともっと、たくさんの人に知ってもらって、見てもらいたいっていう気持ちは