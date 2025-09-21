◇陸上世界選手権東京大会最終日女子400メートルリレー決勝（2025年9月21日国立競技場）女子400メートルリレー決勝が行われ、米国が41秒75で3連覇を達成した。第1走を務めたメリッサ・ジェファーソン・ウッデン（米国）は、100メートル、200メートルに続く金メダルで短距離3冠となった。ウッデンが1走でトップに立つと、最後はライバルのジャマイカに詰め寄られたが逃げ切った。満面の笑顔でチームメートと抱き合った。