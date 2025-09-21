道内初となる「線状降水帯」がきょう未明に発生し、床上まで冠水した住宅では後片付けに追われました（武田記者）「厚内川にかかる橋です。大量の流木がせきとめられてしまっています。そしてこちら橋自体が陥没しているのが分かります」２４時間降水量が観測史上１位を記録した十勝の浦幌町です。橋が壊れたほか、住宅では床上まで浸水し、泥だらけになった家の中の後片付けに追われていました。（住民）「いやーびっくりし