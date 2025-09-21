前の話を読む。2歳年下の晋太郎からプロポーズされた香澄。義両親に結婚のあいさつに行ったとき突然、同居の話をされて戸惑う。■婚約者は上機嫌■穏やかに話し出すが…■当たり前だと思ってた…だと!?■追い打ち発言！義両親への結婚のあいさつを終えたあと、香澄は穏やかに婚約者である晋太郎に問いかけました。「なぜ事前に同居の話をしてくれなかったの？」家族になるのですから、大切なことはきちんと話し合いたいものです。