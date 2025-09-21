◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）女子４００メートルリレー決勝が行われ、米国が３連覇を達成した。メリッサ・ジェファーソンウッデンは１００メートル、２００メートルに続く３個目の金メダルとなった。強い雨の降り続く国立競技場を、一気に駆け抜けた。雨音を吹き飛ばす歓声に包まれ、壮絶な競り合いを制し、４１秒７５のトップでゴールした米国。ライバル、ジャマイカとの争いを制した選手たちは、互いに抱き合っ