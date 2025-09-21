第５９回スプリンターズステークス・Ｇ１は９月２８日、中山競馬場の芝１２００メートルで行われる。３月の高松宮記念で待望のＧ１タイトルを手にしたサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が、春秋スプリントＧ１制覇を目指して登場する。前２走は香港・チェアマンズスプリントプライズ、英国・クイーンエリザベス２世ジュビリーＳで２着に好走し、世界レベルの走りを見せた。鞍上には短期免許最終日と