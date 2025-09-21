◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）昨年国内ツアー賞金王の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が１年ぶりの８勝目を飾った。通算１７アンダーで並んだ石川遼（カシオ）とのプレーオフを２ホール目で制し、優勝賞金２０００万円を獲得した。優勝会見の一問一答は以下の通り。◆金谷に聞く―勝因は「出だしの２番で少しトラブルになって、良い