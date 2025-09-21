◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）女子走り高跳びの競技中に寝袋で眠る姿が注目され、その美しい姿から「眠れる森の美女」と呼ばれるようになったマフチフ（ウクライナ）が決勝に出場。１メートル９７を１回目でクリアしたが、２メートルは１回目で失敗。２回目は順番が回ってきても眠りに入ったままパスし、次の２メートル２に勝負をかけた。会場の雨脚が強まり、競技が約３０分中断し、再開したが再び中断に入る間も