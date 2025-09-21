※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫と義妹が在宅勤務中に会っていたことをお隣さんの証言で知った妻。二人の密会中にお隣さんとともに家に乗り込みます。しかし義妹は、夫とふたりで家にいたけれど、ただ親戚として訪ねていただけと言い逃れしようとします。しかし妻は、夫が認めたこと