「大相撲秋場所・８日目」（２１日、両国国技館）伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が相撲博物館でのトークショーに参加した。掃除など生活面で弟子の指導に苦労している、と明かした親方。イベント後に取材に応じ「うるさく言わないと分からない。ほったらかしにしてもいいけど、そういう性格じゃないから。気持ちが入るとつい怒っちゃう。覚えてほしいという思いが強い」と、時折苦笑を浮かべて語った。自身の師匠だった宮