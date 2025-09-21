【WWE】SMACK DOWN（9月19日・日本時間20日／オハイオ・トレド）【映像】ムキムキ“超筋肉”女子、屈強SPをなぎ倒しまくる王座を狙う“超筋肉”女子が大暴れ。制御できず総動員のセキュリティたちもとばっちりをくらい、会場はドン引きの様子だった。日本時間9月20日に行われた「SMACK DOWN」。ティファニー・ストラットンの持つWWE女子統一王座を狙い、抗争を繰り広げるナイア・ジャックスが