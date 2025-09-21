◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年9月21日神宮）阪神の3年目右腕・茨木秀俊投手（21）が21日のヤクルト戦で1軍デビューを果たした。0―8の6回から3番手としてマウンドへ。先頭・伊藤を三失、続く古賀に四球を与えていきなり無死一、二塁のピンチを招いた。だが、ここは持ち前の強心臓で脱出。岩田を左飛、山野を捕ゴロ、並木を中飛に斬り、無失点で切り抜けた。