「陸上・世界選手権・男子１６００メートルリレー決勝」（２１日、国立競技場）ボツワナが２分５７秒７６で史上初の金メダルを獲得した。予選敗退から救済措置で復活した米国はゴール直前で逆転され、０秒０７差の銀メダルに終わり、４連覇を逃した。銅メダルは南アフリカだった。レース直前に大雨が降り出した中で迎えた決戦。１走から米国とボツワナのマッチレースが続き、南アフリカが３走のバンニーキルクの激走で三つ巴