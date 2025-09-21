天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２１日夜、東京都新宿区の国立競技場を訪れ、陸上の世界選手権東京大会最終日の競技を観戦された。ご一家は午後８時２０分頃に貴賓席に着き、男女の１６００メートルリレー決勝、４００メートルリレー決勝に臨む選手らに拍手を送られた。