２１日の日本テレビ「真相報道バンキシャ！」では、自民党総裁選を特集した。日本テレビが１９〜２０日に行った緊急電話調査（※自民党員・党友と答えた１０１０人が回答）の結果を紹介し、告示前情勢を伝えた。実際の昨年総裁選の１回目投票では、１位・高市早苗氏（党員１０９、議員７２＝計１８１）、２位・石破茂氏（党員１０８、議員４６＝計１５４）、３位・小泉進次郎氏（党員６１、議員７５＝１計３６）だった。「