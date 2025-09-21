フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が20日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。人気女性アーティストのライブを絶賛した。番組では、歌手としてもタレントとしても大活躍のあのちゃんについて話題が及んだ。田中は、3日に行われた日本武道館単独ライブに足を運んだようで「あのちゃん、あの体で武道館を埋め尽くすぐらいのエネルギーで歌ってシャウトしてて、カッコよかった〜」