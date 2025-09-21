◇男子ゴルフツアーANAオープン最終日（2025年9月21日北海道札幌GC輪厚C＝7066ヤード、パー72）2打差2位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が8バーディー、2ダブルボギーの68で回り、通算17アンダーで並んだ石川遼とのプレーオフを2ホール目で制し、昨年10月のACN選手権以来のツアー8勝目を挙げた。序盤でつまずいた。2番で2打目が木に引っ掛かりロストボールとなりダブルボギーを叩いた。しかし3番パー3でカ