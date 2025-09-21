世界陸連のセバスチャン・コー会長と東京２０２５世界陸上財団の尾県貢（おがたみつぎ）会長が２１日、総括記者会見に臨み、今大会の成功が今後の国際大会開催の追い風になるとの見方を示した。尾県会長は「（東京五輪開催後の）一連の不祥事で、当初は国際大会が成立するのかという不安があった。今大会への人々の素晴らしい反応を得て、認められたという思いを持った」と振り返った。コー会長は「日本社会が見いだしたスポー