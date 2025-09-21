女優の宮本茉由（３０）が２１日、中央警察署（東京都中央区）で行われた「一日警察署長委嘱式」に出席した。宮本は、秋の全国交通安全運動を周知するために一日警察署長に就任。交通安全セレモニーやパレードに参加した。一日警察署長を務めるのは６年ぶり。今回はパンツスタイルの制服で登場した。「メンズライクな感じと言って良いんでしょうか。女性らしさより強さを感じて好きなスタイルです」と感想を語ると「みなさん