韓国の男性グループ「ＭＹＮＡＭＥ」のＧＵＮＷＯＯ（コヌ）が２１日、神奈川・横浜ＲｅＮＹｂｅｔａで「ＧＵＮＷＯＯＳＯＬＯＢＡＮＤＬＩＶＥ」を行った。オリジナルソングを歌った単独ライブは７年ぶり。自身にとって「チャレンジ」だと話す、ロック調の新曲「ＮｏＯｎｅＥｌｓｅ」や「ＹｏｕｒＬｏｖｅ（Ｗｉｎｄ＆Ｓｕｎｓｈｉｎｅ）」など全１７曲を披露。昼の部、夜の部合わせて約３００名のファンを魅了